Архангельск, 17 января, 2017, 23:36 — ИА Регнум.



Владимир Станулевич Спасо-Преображенский собор села Холмогоры

Многострадальный Спасо-Преображенский собор села Холмогоры получил надежду на возрождение. Министерство культуры РФ 21 декабря 2016 года направило в правительство Архангельской области и пользователю собора, настоятелю Спасо-Преображенского собора, протоиерею Евгению Смалько письма с сообщением о включении в план 2017 года средств на «завершение разработки проектной документации для дальнейшей реставрации… объекта культурного значения «Комплекс сооружений XVII века Преображенский собор села Холмогоры» на сумму 1770,0 тыс. рублей. Проект реставрации был готов еще в 2008 году, и для начала работ требуется уточнение состояния объекта. Это значит, что перспектива выделения федеральных средств на завершение реставрации собора есть.

Собор уже многие годы находится в аварийном состоянии — в XIX веке его переломило пополам из-за неудачного выбора места строительства. Мощности фундамента не хватило, так как собор точно попал на стык песчаного и глиняного грунта. В 2007 году по Указу президента России Владимира Путина «О праздновании 300-летия со дня рождения М. В. Ломоносова» на его реставрацию было выделено 69 млн рублей. Фундамент был укреплен, стены стянуты стальными стяжками, отреставрирована колокольня. На большее денег не хватило, так как общая необходиомость в средствах составляла тогда 860 млн рублей. Своими силами ремонтировать собор Церковь не могла, так как все реставрационные работы по закону должны осуществлять организации, имеющие реставрационную лицензию. Иное ведет к уголовной ответственности.

В конце XVII — начале XVIII века храм в Холмогорах был кафедральным, главным на Русском Севере. Строительство соборного комплекса начал по прибытии в только что созданную Холмогорскую и Важскую епархию архиепископ Афанасий (Любимов)(1642−1702). До него на искусственном холме, окруженном протоками Двины, в старой столице Русского Севера высилась деревянные крепость XIV—XVI веков и церкви — Преображенская и Вознесенская. До каменного собора упоминается, что церквей одна за другой было три, две последние сгорели в 1588 и 1645 годах. Первым делом в 1685 году Владыка построил соборную колокольню. «…А припасов камени тесового и бутового к тому церковному строению довольно кирпича двести тысяч от Архангельского города взято, да июня в озере Яковлевском, во время ловли рыб, нашли три колокола, и те колокола построены в соборе на колокольне…» Вероятно, тогда уже возникли проблемы с грунтом, так как колокольня сделали несколько ниже, чем следует по пропорциям.

«Дети боярские Федька да Иван да подьячий Дмитрей Спиридоновы дети Стафуровы подрядили с воли преосвященнаго архиепископа зделать на Холмогорах соборная церковь во имя Благолепнаго Спасова Преображения…» Каменщиками работали Тимошка Бурлаков, Андрюшка Тупашев, Уварка Степанов «с товарищи»; тесали камень крестьяне деревни Копачево Оска Поспелов «с товарищи»; настилал пол «белым камнем с ступенями» Сийского монастыря «вотчины бобыль Мишка Дмитриев сын Белозеров». Нужно отметить, что чем бы ни занимался в своей разнообразной деятельности Владыка, он привлекал только местных мастеров. «Майя 11 в понедельник размерил место где соборной каменной церкви бысть… первие начал заступом копати, где стене быть, начен от востока, изымая земли по трижды, так и от прочих стран, по сих благословил прочих рвы копати».

Строительство собора продолжалось 6 лет и 2 месяца, израсходовано было 6 504 рубля 47 копеек, примерно половину суммы дала государева казна. Собор получился почти правильным кубом в ширину 12 и длину 16 сажен, высотой до потолка 12 сажен и до вершины креста на среднем куполе 25 сажен. Пять куполов-луковиц были покрыты деревянным лемехом, диаметр среднего купола составил 12 метров. Внутри свод поддерживали три пары столбов. Иконостас из экономии поначалу перенесли из разобранного деревянного собора. В 1693 году приехавший в Архангельск и Холмогоры царь Петр пожертвовал на иконостас 300 рублей, после чего мастерами епархиальной артели во главе с протопопом Феодором был сделан пятиярусный иконостас: первый ярус — образа местных святых, второй — праздничные, третий — апостольские, четвертый — пророческие и пятый — праотеческие лики. Лишь Царские врата были изготовлены в Москве. Внутреннее убранство было по тем временам роскошным, стены расписаны масляным узорочьем, в соборном ковчежце хранились мощи великомучеников Никиты и Христофора и часть камня от Гроба Господня.

Восторг Владыки Афанасия передает его призыв порадоваться событию: «Пресладчайший же Иисус Христос, Господь и Бог мой, видя сердца моего расположение… сиречь изволи даровати поучение уму моему, еже воздвигнути… святый кафолический великий храм сей, …И сего ради, неизреченная благодарения возсылаю в Троице Святей Единому Богу, Отцу и Сыну, и Пресвятому Духу… яко мне, рабу своему, благоволи явити сию благодать… Темже созываю вас другов и соседов, глаголя Братие и чада! Радуйтеся со мною о толицем Кафолическом храме Спасове…»

В соборе много раз бывал во время своих визитов в Архангельск царь Петр Первый, Александр Меншиков, Лефорт, в начале XVIII века — Михаил Ломоносов, середине XVIII века — находящиеся в ссылке в Холмогорах свергнутый Император Всероссийский Иван Антонович (1740−1764), бывшие правители России Герцог Антон-Ульрих Брауншвейгский (1714−1774) и его супруга Анна Леопольдовна (1718−1746). В притворе собора в сентябре 1702 года был похоронен его создатель Афанасий Холмогорский, впоследствии здесь упокоились все епископы Архангельские и Холмогорские. После смерти архиепископа и особенно после переноса епископской кафедры в Архангельск в 1735 году собор получал все меньше внимания. Последние 25 лет до 1917 года он поддерживался помощью святого Иоанна Кронштадского, пожертвовавшего на ремонт и убранство собора около 2000 рублей. В 1920 году после разгрома Северной армии белых у собора начался самый тяжелый период жизни. В Холмогоры согнали остатки белогвардейцев и устроили СЛОН — Северный лагерь особого назначения — где содержались 20 000 офицеров, чиновников, полицейских и ополченцев. До сих пор вокруг собора находят человеческие кости — память о мучениках СЛОНа. Остатки заключенных холмогорского СЛОНА были в 1924 году перевезены в СЛОН соловецкий.

Захоронения Владыки Афанасия и других епископов в советский период были разорены, знатоки утверждают, что земля в соборе в поисках ценностей просеяна. Какова судьба останков Владыки Афанасия — неизвестно. Собор лишился двух глав из пяти и в любой момент мог бы рухнуть из-за трещины в стене и фундаменте, или из-за сводов, сгнивших от прохудившейся крыши, но подоспело 300-летие Михаила Ломоносова и указ президента России.

После частичной реставрации 2009 года возникла пауза. Прихожан в Холмогорах было человек 30, и просить выделить 800 миллионов на их собор не казалось приоритетом. Но символическое значение Родины Ломоносова, заслуги Владыки Афанасия и ухудшившаяся ситуация с финансирование реставрации в Архангельской области призвали апеллировать к президенту Владимиру Путину и его указу — который по своему замыслу должен бы закончиться успешной реставрацией собора.

Фонд сохранения исторического наследия «Император» в марте 2016 года направил в адрес президента России Владимира Путина письмо, в котором обращалось его внимание что «выделенные по плану средства в сумме 69 млн рублей, согласно действующим государственным расценкам на реставрационные работы, составили менее 10% от общей сметы. Нет сомнений, что при подготовке Вашего указа предполагалось в дальнейшем выделить средства для полного завершения реставрации этого памятника федерального значения XVII века. Прошу Вас дать поручение Министерству культуры РФ и Министерству финансов РФ решить вопрос с выделением средств, необходимых для завершения реставрации Спасо-Преображенского собора. Без такого поручения выделение средств на спасение собора, находящегося в плачевном состоянии, вряд ли возможно».

В ответе фонду «Император» Минкульта РФ от 26.04.2016 № 1944−10.1−4 говорилось: «Минкультуры РФ направлялось обращение в Минфин России с просьбой выделить дополнительное финансирование. Данное предложение Минфином России не было поддержано. На 2017 год ГАУК Архангельской области «Научно-производственный центр» подана заявка на завершение разработки проектно-сметной документации для реставрации объекта культурного наследия «Комплекс сооружений XVII века Преображенский собор села Холмогоры»… Данная заявка будет рассмотрена в установленном порядке экспертной комиссией Минкультуры с учетом мнения Финансово-хозяйственного управления Московской патриархии»

В ответе фонду «Император» Минфина РФ № 12−06−41 от 10.06.2016 г. говорилось: «Министерство финансов Российской Федерации в случае поступления от Минкультуры России материалов по вышеупомянутым вопросам рассмотрит их в установленном порядке».

В начале 2016 года, одновременно с обращением в адрес президента РФ, фондом «Император» было направлено письмо губернатору Архангельской области Игорю Орлову с просьбой направить заявку в Министерство культуры России на завершение реставрации собора. Такая заявка была направлена, что подтверждает письмо Минкульта РФ.

В адрес Минкульта РФ весной и летом 2016 года также с просьбой выделить средства на реставрацию собора были направлены письма губернатора Архангельской области Игоря Орлова и пользователя собора — настоятеля холмогорского прихода Русской православной церкви протоиерея Евгения Смалько.

В результате вопрос о завершении проектных работ по собору решился. Обычно за этим следует выделение средств на реставрацию в 2018 году.

Которое из трех обращений стало «последней каплей» сложно сказать, да никто и не настаивает на славе, тем более что 90% дела еще впереди. Похоже, что все три сыграли по-своему ключевую роль. Но этот пример — ответ всем, кто считает, что с властью сотрудничество невозможно, что это впустую потраченное время и толку от сотрудничества не будет. В случае с холмогорским собором ключом к успеху стало обращение к Указу президента Владимира Путина «О праздновании 300-летия со дня рождения М. В. Ломоносова» 2006 года и дружное участие всех трех ходатаев. Фонд «Император» направил письмо президенту и дал первый со времен Ильи Михальчука импульс, губернатор Игорь Орлов поручил подготовить заявку — без которой денег не выделяют, и как глава региона направил письмо в Минкульт РФ, Церковь обратила внимание на бедственное положение славного собора на родине Ломоносова. Безусловно, свою роль сыграло имя Михаила Васильевича, до сих пор являющегося непререкаемым авторитетом для власти и науки.