Смоленск, 17 января, 2017, 23:36 — ИА Регнум. Российские пограничники не пустили в Российскую Федерацию польских дипломатов, которые на двух автомобилях пытались пересечь российско-белорусскую границу в Смоленской области через пункт пропуска «Красная Горка» на федеральной трассе М1. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Смоленской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Польский след

Дело в том, что в этом регионе на российско-белорусской границе отсутствуют международные пункты пропуска. Пересекать границу в этом месте могут только граждане России и Белоруссии.

Сообщается, что польские дипломаты следовали на автомашине с дипломатическими номерами. Они были остановлены на трассе Минск — Москва, и им было отказано во въезде в Россию. Дипломатам было рекомендовано пересечь российско-белорусскую границу в другом месте, где есть международные пункты пропуска.

Отмечается, что за последние дни это уже не первый случай попытки проникновения дипломатов иностранных держав в Россию в неустановленных местах. Всем им было отказано во въезде.