Сан-Хосе, 17 января, 2017, 23:28 — ИА Регнум. Правительство Коста-Рики обвинило Никарагуа в захвате ее территорий. Речь идет о береговой линии острова Калеро и территории острова Портильос. Коста-Рика намерена в связи с этим обратиться с иском в Международный суд в Гааге, комментирует Reuters.

Папайя

Кроме этого, Коста-Рика требует от Никарагуа возмещения экологического ущерба. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Никарагуа будет должна возместить Коста-Рике ущерб за незаконную деятельность на ее территории. Такое решение принял Международный суд (МС) в Гааге в декабре 2015 года. Предметом спора была территория острове Калеро, сообщало ранее La Radio del Sur.

Отметим, что Никарагуа и Коста-Рику разделяют 309 километров границы. Эта граница большей частью проходит по правому берегу Сан Хуан, однако на некоторых участках пограничная линия идет непосредственно по реке. В 2010 году официальный Сан-Хосе заявил протест Никарагуа в связи с присутствием никарагуанских военных в дельте реки. В 2011 году Никарагуа также представила в Международный суд ходатайство, требуя компенсация за экологический ущерб, нанесенный пограничной реке, когда правительство Коста-Рики построило автотрассу по побережью, комментирует Prensa Latina.