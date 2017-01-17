Люксембург, 17 января, 2017, 23:26 — ИА Регнум. Итальянский консервативный политик Антонио Таяни выиграл голосование и стал новым главой Европейского парламента, сообщает 17 января Reuters.

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Таяни получил 351 голос и обошел Джанни Питтеллу, своего соперника из социал-демократической фракции, за которого проголосовали 282 депутата.

Напомним, с 2010 по 2014 год Таяни занимал должность европейского комиссара по вопросам промышленности и предпринимательства, до настоящего момента являлся вице-председателем Европейской Комиссии.