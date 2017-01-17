Тегеран, 17 января, 2017, 23:09 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп не может расторгнуть ядерное соглашения в одностороннем порядке, а разговоры о необходимости пересмотра соглашения являются «бессмысленными», заявил президент Ирана Хасан Рухани, сообщает 17 января Reuters.

Иран. Ядерная программа

«Избранный президент показал, что он не в восторге от ядерного соглашения, назвав его худшим соглашением, из когда-либо подписанных. Это всего лишь пустые разговоры», — сказал Рухани.

«Я не думаю, что ему удастся что-либо сделать, когда он займет пост президента… Я смотрю с оптимизмом в будущее ядерного соглашения… оно выгодно для США, но он (Трамп — прим. ИА REGNUM ) этого не понимает», — добавил президент Ирана.

Напомним, на прошлой неделе Рекс Тиллерсон, кандидат на должность госсекретаря в администрации избранного президента США Дональда Трампа, заявил, что порекомендует полный пересмотр ядерного соглашения с Ираном, однако о расторжении соглашения не было сказано ни слова.