Ла-Пас, 17 января, 2017, 22:13 — ИА Регнум. Президент Боливии Эво Моралес заявил на своей странице в Twitter, что чилийская олигархия, обуреваемая имперскими амбициями, присвоила природные ресурсы боливийской побережья. Причем, процесс этот начался, по мнению Моралеса, еще до военного вторжения в 1879 году.

David Stanley Тихий океан

«Тихоокеанская, или селитряная, война, в которую в 1879 г. была вовлечена Пе­ру на стороне Боливии против Чили, имела длительную предысторию. Гуано и се­ра, значительная часть которой в 60-е годы XIX в. добывалась в боливийской части прибрежной пустыни Атакама и перуанском департаменте Тарапака, вызывали ревность у Чили, не имевшей столь богатых месторождений. .В 1841 году в боливийской части Атакамы у Антофагасты были открыты крупные месторождения селитры. Чилийские капиталы, тесно связанные с английски­ми, были брошены на эксплуатацию этого месторождения. Пустынные поселки энергично заселялись чилийцами. В связи с неопределенностью границ отношения Чили с Боливией были крайне напряжены», сообщается на сайте Indiansworld.org

В 1879 году конфликт перешел в «горячую фазу». В результате у Боливии были отняты месторождения меди, селитры, серы. А, главное, из-за потери выхода к океану, Боливия не может получить доступ к гидрологическим богатствам и природным ресурсы морского дна, комментирует El Pais.

Боливия сейчас предпринимает активные шаги и для возвращения выхода к морю. Как сообщало ранее ИА REGNUM, сейчас территориальный спор между Боливией и Чили находится в компетенции Гаагского суда.