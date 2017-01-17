Уфа, 17 января, 2017, 22:02 — ИА Регнум. В Уфе концерт, посвященный памяти жертв авиакатастрофы Ту-154 над Черным море, вызвал неоднозначную реакцию. 23 января на сцене Государственного концертного зала «Башкортостан» Национальный симфонический оркестр (НСО) республики представляет в память о погибших «Австрийский вечер». Опрошенные ИА REGNUM эксперты не имеют единого мнения о том, допустимо ли продавать билеты на акции в память о погибших.

Nsorb.com Афиша концерта-акции памяти в Уфе

В программе — произведения Вольфганга Амадея Моцарта и Густава Малера. Оркестр аккомпанирует лауреатам международных конкурсов, участникам проекта «Музыкальная сборная России» Санкт-Петербургского Дома музыки Андрею Санникову (флейта) и Оксане Сидягиной (арфа).

Впервые новость о концерте появился на сайте министерства культуры Башкирии 30 декабря, на следующий день она была продублирована на сайте минкульта РФ под заголовком «Национальный симфонический оркестр Башкирии даст концерт в память о жертвах крушения Ту-154». Примечательно, что на сайте соорганизатора акции — Санкт-Петербургского Дома музыки — в новости о концерте упоминание о жертвах трагедии отсутствует, а сам концерт в Уфе преподносится как посвящение Моцарту. На афишах также ничего не говорится о посвящении мероприятия памяти жертв авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем. В билетной кассе корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что аншлага пока нет, как и ажиотажного спроса на билеты, но уточнить проданное количество билетов отказались. В продаже имеются билеты по 300, 400, 500 и 600 рублей.

Мнения уфимцев о целесообразности платного концерта в память о погибших и соответствии исполняемых произведений теме концерта разделились.

Один из собеседников агентства, знавший лично погибшего в катастрофе главу департамента культуры Минобороны РФ Антона Губанкова и характеризовавший его как «очень располагающего, любящего шутку светлого человека», отметил двойственное отношение к предстоящему концерту: «Лучшая память об ушедших — это сама память, а так, как это преподносится в анонсе, выглядит несколько натянуто. Но для кого-то это именно то, что надо. Поскольку я поддерживаю наши действия в Сирии, то, разумеется, оскорбить память людей, летевших туда, даже неосознанно не хочу. Как некий инфоповод для напоминания о трагедии, как своеобразный жест, может быть, да». Часть опрошенных экспертов заявила о своей неготовности рассуждать на эту тему, несколько человек заявили о своем «нейтралитете». Были и те, кто выразил сомнение в уместности исполнения концерта, написанного Моцартом на заказ для флейтиста-любителя, фаворита Марии Антуанетты, Адриена Луи Боньера и его дочери-арфистки, на акции, посвященной памяти погибших.

«На таких мероприятиях, как мне кажется, нужно выдерживать определенную тематику, — высказал свое мнение Михаил Алексеев. — Было бы понятно, если бы в концерте, возможно, с другими солистами, прозвучали произведения траурного характера, например, «Реквием» того же Моцарта, также подошли бы мелодии песен, исполнявшихся погибшим хором имени Александрова».

Общественный деятель Азамат Галин выразил уверенность в недопустимости продажи билетов на траурное мероприятие, если деньги не пойдут в семьи. «Надеюсь, деньги от продажи билетов организаторы концерта передадут в семьи жертв катастрофы, иначе будет сложно подобрать слова, объясняющие подобные решения, — считает общественник. — Нет такой практики, чтоб концерты проводились в память жертв, а деньги уходили организаторам».

Часть экспертов находит и саму акцию нужной, и продажу билетов — объяснимой. «Если деньги пойдут на оплату необходимых расходов, а прибыли не будет, или она будет перечислена семьям погибших, то ничего страшного в продаже билетов нет, — полагает политолог Ильдар Габдрафиков. — По нынешним временам цена за билет символическая, поэтому вряд ли кто-то будет наживаться, выручки может не хватить на покрытие реальных расходов на проведение концерта. Все погибшие были лучшими людьми России, они достойны памяти. Кроме того, этот концерт является и проявлением профессиональной солидарности, так как большинство погибших были артистами».

Лидер группы Via Chappa Илья Тавлияров более категоричен. «Пора расстаться с ханжеством, и признать, что всякий честный труд должен оплачиваться, в том числе и труд артистов, занятых в акциях, — убежден эксперт. — Возможны и другие варианты: все расходы берет на себя спонсор, или от заработка за этот концерт отказываются все, кто был так или иначе привлечен к его организации, это не только гардеробщицы и охранники, не только артисты и администраторы, но и рекламщики и изготовители афиш. Если никто не требует, чтобы уборщицы концертного зала отказались от дневного заработка в день концерта, то почему артисты должны выступать бесплатно? Проблема скорее в том, что у нас мало спонсоров, готовых оплатить расходы на общественно значимые акции». В несоответствии тематики музыкант также не усматривает ничего предосудительного. «Если артисты оркестра захотели выразить свое отношение к авиакатастрофе, в которой погибли их коллеги, использование готовых наработок, не связанных по теме с печальным событием, вполне допустимо. Симфонический оркестр — сложнейший механизм, организация концерта такого большого творческого коллектива требует много сил, времени, но воздавать дань памяти о погибших нужно вскоре после трагедии, а не когда получится».

Большинство рядовых уфимцев о концерте ничего не слышали, после ознакомления с информацией о предстоящей акции многие выразили свое мнение следующим образом: «В идеале такой концерт должен быть бесплатным, но мы живем в то время, когда без денег никуда».

Напомним, рано утром 25 декабря 2016 года самолет Ту-154 Минобороны рухнул в Чёрное море неподалёку от Сочи. На борту находились члены Ансамбля имени Александрова, глава департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков, девять представителей СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и восемь членов экипажа. На борту Ту-154 находились двое уроженцев Башкирии — полковник Амир Хасанов и артист Ансамбля имени Александрова Максим Иванов.