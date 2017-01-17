Нью-Дели, 17 января, 2017, 21:56 — ИА Регнум. В южном индийском штате Карнатака 39 человек были признаны виновными в преступлениях, связанных с торговлей людьми, сообщает 17 января Reuters.

Женщины Индии

Районный суд города Беллари вынес обвинительных приговор 39 подсудимым, среди которых были торговцы людьми, сутенеры и владельцы публичных домов.

В штате Карнатака в отношении еще 48 подозреваемых также ведется судебный процесс по аналогичным делам.

Напомним, подсудимые были задержаны после того, как правоохранительные органы провели серию рейдов в публичных домах в 2013 году. В результате рейдов были освобождены 43 женщины и 21 ребенок, включая 13-летних детей. Полиция конфисковала денежные средства и бухгалтерские книги.

В 2015 году в Индии было возбуждено 2 тыс. 075 уголовных дел, связанных с торговлей людьми, однако только 824 дела завершились обвинительным приговором, согласно данным Национального Бюро статистики по преступлениям.