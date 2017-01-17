Нью-Йорк, США, 17 января, 2017, 21:49 — ИА Регнум. Россия является для США главной угрозой, но диалог Вашингтона и Москвы необходим, заявила на своей прощальной пресс-конференции спецпредставитель США при ООН Саманта Пауэр, сообщают «Известия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саманта

Саманта Пауэр назвала Россию большой угрозой для великой державы США, напомнила о «зеленых человечках» в Крыму, о поддержке Кремлем незаконных вооруженных формирований на Украине и о помощи Москвы в деле уничтожения сирийского народа кровавым режимом Башара Асада.

Пауэр отметила неоценимый вклад России в подрыв доверия к демократическим режимам и достижения Москвы в кибератаках на США и их союзников. По ее мнению, все эти действия Кремль осуществляет для отвлечения внимания граждан России от коррупции внутри страны.

По мнению Саманты Пауэр, после победы над фашистами и коммунистами США столкнулись с циниками и авторитаристами. Для борьбы с этим злом Пауэр призвала расследовать вмешательство России в американские выборы и укреплять единство с членами НАТО.

Все вышеперечисленное не помешало Саманте Пауэр отметить, что наиболее значительных успехов в последние годы мировое сообщество добилось при взаимодействии Москвы и Вашингтона.

Напомним, полномочия Саманты Пауэр истекают 20 января 2017 года вместе со сроком президентства Барака Обамы.