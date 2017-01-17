Великий Новгород, 17 января, 2017, 21:41 — ИА Регнум. С 12 января 2017 года электропоезда «Ласточка» между Великим Новгородом и Санкт-Петербургом из Дирекции скоростного сообщения Октябрьской железной дороги перешли на обслуживание в ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (ОАО «СЗППК»): так скоростная «Ласточка» де-юре стала обычной пригородной электричкой. Фактически — это те же поезда, что и курсировали раньше. Вот только билет на проезд в них подорожал с 387 до 579 рублей, то есть в полтора раза.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пассажиры «Ласточки»

Причина подорожания — в том, что тариф на пригородные железнодорожные перевозки устанавливают региональные власти (в Новгородской области это 3,5 рубля за километр), компенсируя убытки перевозчику. Раньше, когда «Ласточка» считалась скоростной, власти региона не несли за неё бюджетных расходов.

Из скоростного — в пригородные

Как сообщил сегодня, 17 января, на брифинге в Великом Новгороде заместитель губернатора Новгородской области Александр Тарасов, для Дирекции скоростного сообщения ОЖД «Ласточка» оказалась убыточной, поэтому в марте 2016 года руководство дороги уведомило новгородские власти об отмене движения скоростных поездов «Ласточка» на маршруте Санкт-Петербург-Главный — Новгород-на-Волхове.

По словам Тарасова, было предложено рассмотреть вопрос включения в транспортный заказ области дополнительных пригородных поездов взамен «Ласточки». Однако правительству области в ходе переговоров с руководством Октябрьской железной дороги удалось продлить движение «Ласточек» сначала до конца 2016 года, а потом и на 2017 год. В соответствии с договором, заключенным между департаментом транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области и ОАО «СЗППК», из Великого Новгорода в Санкт-Петербург и обратно будут по-прежнему ежедневно курсировать две пары поездов «Ласточка».

«Правительство сделало всё, чтобы сохранить «Ласточку». И это удалось: «Ласточка» будет работать как электричка. То есть вместо старых электричек с деревянными сидениями сегодня в пригородном сообщении используется комфортабельный поезд», — заявил вице-губернатор. Тарасов также подчеркнул, что поездом сможет пользоваться большее количество жителей области, так как на пути его следования появились дополнительные остановки.

Вице-губернатор заявил, что власти региона ожидают от новых «Ласточек» прибыльность и экономию для бюджета региона. В целом в бюджете Новгородской области на 2017 год предусмотрен 61 млн рублей на компенсации убытков по железнодорожным перевозкам.

Слишком дорого

Отметим, что подорожание билетов на проезд в «Ласточке» вызвало возмущение новгородцев, которые собирают подписи против этого под онлайн-петицией. «Считаем, что повышение тарифа ничем не оправдано, поскольку ни качество подвижного состава, ни время следования, ни количество услуг не изменились. Подобное повышение цен резко противоречит словам главы РЖД О.В. Белозерова о том, что индексация тарифов будет ниже уровня инфляции в России (она по итогам 2016 г. составила 5,4%). Таким образом рост тарифа по маршруту Санкт-Петербург — Великий Новгород оказался более чем в 11 раз выше уровня инфляции», — говорится в петиции, под которой пока подписались 590 человек. Её намерены отправить в РЖД, правительство РФ и правительство Новгородской области.

Впрочем, вице-губернатор Новгородской области Александр Тарасов уже заявил, что жителей Новгородской области есть выбор, каким видом транспорта добраться до северной столицы: «Ласточкой», пригородным автобусом или на маршрутке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ласточки» из Великого Новгорода в Санкт-Петербург стали курсировать с 2013 года, когда Новгородская область стала участником пилотного проекта ОАО «РЖД» по скоростной доставке пассажиров. Расписание «Ласточки» было скоординировано с «Сапсаном», так что с пересадкой в Чудово новгородцы могли быстрее и комфортнее добираться до столицы.