Москва, 17 января, 2017, 21:42 — ИА Регнум. Заместительная гормональная терапия — эффективная процедура, которая поможет предотвратить множество возрастных заболеваний и обеспечить социальную активность людей старше 40 лет. Сегодня Россия вошла в клуб стран, которые обладают широким ассортиментом лекарственных форм и способов введения препаратов в организм — поэтому врач получил уникальную возможность выбирать и назначать то средство, которое наиболее адекватно подходит конкретному человеку. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 января заявили ведущие ученые и специалисты Минздрава России на пресс-конференции, посвященной увеличению пенсионного возраста и снижению работоспособности стареющего населения России и проведенной в рамках Международного конгресса по репродуктивной медицине.

Цитата из м/ф «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Реж. Иван Иванов-Вано. 1951. СССР «Свет мой, зеркальце, скажи...»

По словам экспертов, несмотря на эффективность гормональной заместительной терапии, в России — да и в целом в мире — соответствующие препараты для поддержания здоровья назначаются не так часто, как следовало бы. Как отметила академик РАН, директор Института клинической эндокринологии РАН Галина Мельниченко, сегодня вокруг заместительной гормональной терапии существует множество предубеждений. В свою очередь, участковые врачи часто не имеют возможности следить за последними тенденциями в медицине и потому не способны предложить наиболее эффективную помощь пациентам.

«Предположить, что живительная струя тестостерона вернёт то, что было испорчено алкоголем и нездоровым образом жизни, конечно, не приходится. Но у нас есть великолепная опция в наших руках, которая может помочь людям с разными стартовыми гормональными позициями», — заявила Мельниченко.

«К сожалению, мы пережили тяжелый период с менопаузальной гормональной терапией, когда зарубежная пресса в начале века раздула (неверно интерпретировала — прим. ИА REGNUM ) поспешно истолкованные результаты серьезного исследования, что привело к резкому уменьшению приёма необходимых препаратов для женщин», — констатировала она.

За это время получило широкое распространение мнение об опасности применения заместительной терапии. Тем не менее, наукой уже был накоплен достаточный опыт, чтобы развеять многие сомнения и предубеждения. Как заявил директор ФГУБ «Научный центр акушерства гинекологии и перинатологии» им. Академика В. И. Кулакова Минздрава России Геннадий Сухих, в настоящее время среди специалистов нет консенсуса о способе доставки препарата в организм, его дозе, о методах снижения возможных побочных эффектов. Однако «то, что терапия нужна, это не должно даже дискутироваться», указал специалист.

При отсутствии противопоказаний гормонотерапия является эффективным средством предупреждения онкологических заболеваний женской репродуктивной системы. При этом критически важно в этом отношении не пропустить так называемые «терапевтическое окно» — промежуток времени, совпадающий с переходным периодом от молодости к зрелому возрасту, когда терапия оказывает наиболее эффективное воздействие на организм.

В то же время препараты должны использоваться адресно и персонифицированно — если, например, препараты назначаются женщинам, которые уже имеют предрасположенность к метаболическим нарушениям, то заместительная терапия действительно вызовет соответствующие негативные изменения, указала академик РАН, главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян.

«Мы знаем, что гормональные препараты влияют на поглотительно-выделительные функции печени, почек, на очень многие обменные процессы, на молочную железу. Они могут вызвать различные нарушения. Но вся тонкость современной медицины, современной эндокринологии и подбора препаратов, что в том, что гормональные препараты гормональным препаратам рознь», — заявила Адамян.

Низкодозированные, максимально очищенные препараты при отсутствии противопоказаний не увеличивают ни риска онкологических заболеваний. Многие популярные предположения о дополнительных рисках развития рака при гормонотерапии оказались просто несостоятельны — при использовании трансдермальных (вводимых через кожу — прим. ИА REGNUM ) форм эстрогенов и препаратов прогестерона, идентичных гормонам, секретируемыми яичниками, риск рака молочной железы меньше, чем в результате нездорового образа жизни. В свою очередь, негативное влияние тестостерон-заместительной терапиии (ТЗТ) у мужчин на сердечно-сосудистую систему вовсе не подтвердилось. В действительности ученые, наоборот, констатируют даже благоприятное влияние ТЗТ на некоторые обратимые факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Отдельно специалисты затронули популярное заблуждение о влиянии терапии на возникновение избыточного веса у женщин. «Старение на 50% зависит от нашего образа жизни. От того, что мы едим, бегаем мы или нет, занимаемся ли мы физическими нагрузками, насколько мы интеллектуально развиты. Если организм заточен на нормальную физическую активность, на потребление энергии и потерю этой энергии, употребление правильных продуктов — никакие гормональные препараты негативно подействовать не могут», — указала Адамян.

«Сегодня мы говорим о менопаузальной гормонотерапии, которая вводится различными путями, в том числе и трансдермальными. Она никаким образом не влияют отрицательно на организм женщины, в том числе и на массу тела», — добавила она.

«Было много мифов о предрасположенности к опухолям. Но гораздо важнее понять, каким образом работает система свертывания и антисвертывания (крови). Потому что при этой терапии первый ряд осложнений — это тромбозы. В современных учреждениях, конечно, всё об этом знают. Поэтому попасть к грамотному специалисту, в нужное время и в нужное место — принципиально важно», — подчеркнул директор ФГУБ «Научный центр акушерства гинекологии и перинатологии» им. Академика В. И. Кулакова Минздрава России Геннадий Сухих.

В настоящее время существуют общепризнанные стандарты применения тестостерона, отметил член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, главный специалист по урологии Минздрава России Дмитрий Пушкарь. «Они существуют и в России — абсолютно в рамках клинических рекомендаций, и по эндокринологии, и в рамках урологии. Это не эксперимент», — пояснил он.

В то же время специалисты предостерегли от использования так называемых бадов — биологически активных добавок к пище, — в которых могут использоваться старые препараты тестостерона с крайне негативным влиянием на печень — например, метилтестостерон, отметила директор Института клинической эндокринологии РАН Галина Мельниченко.

Препаратов, которые можно использовать, не много, но все они выбираются индивидуально в зависимости от конкретной ситуации и по предпочтениям в том числе самого больного. Сегодня врач получил уникальную возможность выбирать и назначать правильный препарат, констатируют эксперты.

Помимо таблеток существуют инъекционные формы — как обычные, так и единовременные, которые «больной может использовать или ощущать от двух до шести месяцев». Последняя дает эффект сразу, однако создает риски для людей 50−60 лет. С этой точки зрения, например, есть отличная альтернатива в виде кожного введения, которое не только предполагает многократно меньшие дозы самого препарата, но и не способно повлиять на здоровье печени, указал директор ФГУБ «Научный центр акушерства гинекологии и перинатологии» им. Академика В. И. Кулакова Минздрава России Геннадий Сухих.

«В зависимости от клинической ситуации, рекомендаций врача — ты хозяин положения. Это большая палитра, и я абсолютно солидарен с коллегами — это вопрос персонального взгляда пациента, его взгляда на жизнь», — подчеркнул он.

Профилактика раковых и других заболеваний, персонифицированная медицина являются залогом поддержания здоровья и активности людей старшего возраста, подытожили специалисты. На данном этапе главное — донести информацию о необходимости своевременной и адекватной гормонотерапии, при этом в том числе и до эндокринологов и амбулаторных урологов. Само проведение Международного конгресса по репродуктивной медицине, как отметили специалисты, послужит основой для возникновения репродуктологической школы в России и поможет донести информацию о правильном использовании гормонозаместительной терапии — как для мужчин, так и для женщин.

Отметим, что 17−20 января 2017 года в Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» проходит XI Международный конгресс по репродуктивной медицине. Программа мероприятий сфокусирована на задачах охраны здоровья семьи и потомства, особое внимание уделено как блоку вопросов профилактики и лечения акушерской и перинатальной патологии, так и проблемам здоровья возрастной пары и репродукции.