Абуджа, 17 января, 2017, 21:13 — ИА Регнум. 50 человек стали жертвами авиаудара ВВС Нигерии, нанесенного по лагерю беженцев на северо-востоке страны, заявили представители международной медицинской организации «Врачи без границ» (MSF), сообщает 18 января Reuters.

Bob Adams ВВС Нигерии

Инцидент произошел 17 января в восточном районе штата Борно. Около 120 человек получили ранения.

ВВС Нигерии получили информацию, что боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находились в указанном районе штата Борно.

Напомним, «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считается одной из самых жестоких радикальных группировок в мире. Война с исламистами в Нигерии уже унесла десятки тысяч жизней, примерно 2,5 млн человек стали беженцами.

В 2015 году нигерийские боевики присягнули на верность террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующей преимущественно на территории Ирака и Сирии.