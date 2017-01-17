Москва, 17 января, 2017, 21:12 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил запретить представителям малого и среднего бизнеса оспаривать цену, назначенную городом за выкуп помещения. Соответствующее письмо было направлено им председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву, сообщает издание «Ведомости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Плиточник

Вице-президент СРО Союз «Федерация специалистов — оценщиков», управляющий партнер ООО «Профессиональная группа оценки» Ирина Комар так прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM инициативу мэра Москвы, который предлагает не только запретить малому бизнесу оспаривать в суде оценку помещений, выкупаемых у города, но и ввести уголовную ответственность для оценщиков:

«В последнее время наблюдается тенденция — во всех бедах обвинять оценщика. Обвиняют и власти, и предприниматели, и частные лица. Высокие налоги на имущество — это оценщики виноваты, так насчитали. Неправильно посчитана стоимость помещения для выкупа у города — оценщики виноваты. Но давайте разберёмся в причинах. Не секрет, что в Москве оценку для этих целей заказывает департамент городского имущества г. Москвы, объявляя тендер, на котором сам же выбирает оценочную компанию по одному критерию — стоимость услуг. Чем дешевле оценочная компания готова выполнить заказ, тем вероятнее она будет признана победителем тендера. А как известно дёшево — хорошо не бывает».

Эксперт уверена, что важными критериями могли бы стать стаж компании, ее рейтинг, размер страхового покрытия, количество штатных оценщиков, а не стоимость услуг, если потом цена ошибки — перегруженные суды и рост социальной напряженности.

«Теперь, что касается введения уголовной ответственности оценщикам. Я как вице-президент СРО Союз «Федерация специалистов — оценщиков» хочу защитить их. И обратить внимание общественности на то, что в суде стоимость выкупа определяется не оценщиком, а судебным экспертом, которого назначает суд. Произошла подмена понятия «оценщик» и «судебный эксперт», подчеркнула Ирина Комар.

Согласно действующему законодательству судебный эксперт вовсе не обязан быть оценщиком. Достаточно обладать стажем работы судебным экспертом и иметь соответствующие специальные знания и подтвержденную дипломами квалификацию. При определении выкупной стоимости муниципальной собственности в суде уголовная ответственность эксперта как раз законодательно установлена, ничего тут придумывать заново не нужно. Судебный эксперт несет уголовную ответственность за дачу заведомо ложной информации в своём заключении, давая соответствующую подписку.

«А что касается инициативы по отмене права предпринимателей обращаться в суд, то, на мой взгляд, это предложение властей просто противоречит Конституции РФ», уверена вице-президент СРО Союз «Федерация специалистов — оценщиков», управляющий партнер ООО «Профессиональная группа оценки» Ирина Комар.