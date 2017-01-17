Дамаск, 17 января, 2017, 20:26 — ИА Регнум. В ближайшие несколько дней в Россию из Сирии возвратятся звено фронтовых бомбардировщиков Су-24М и медицинский отряд особого назначения, заявил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Звено, которому предстоит возвращение на родину, согласно организационно-штатной структуре авиационных частей, состоит из четырех самолетов.

Андрей Картаполов отметил, что в соответствии с решением Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина, проходит плановое сокращение состава группировки вооруженных сил России в Сирийской Арабской Республике. В рамках этого процесса проводится подготовка звена фронтовых бомбардировщиков Су-24 к передислокации в Россию. Кроме того, в пункт постоянной дислокации вернется летный состав и личный состав медицинского отряда особого назначения.

Напомним, первыми зону сирийского конфликта покинули корабли авианосной группы Северного флота, в том числе тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и более 40 самолетов палубной авиации. Ранее в Россию из Сирии уже вернулись шесть фронтовых бомбардировщиков Су-24.

Россия начала сокращать военную группировку в Сирии после 30 декабря 2016 года, когда вступило в силу перемирие. Тем не менее, режим прекращения огня не распространяется на запрещенные в России группировки ИГИЛ и «Джебхат Фатх аш-Шам».