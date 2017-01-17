Москва, 17 января, 2017, 20:26 — ИА Регнум. Депутаты будут участвовать в разработке ключевых экономических правительственных законопроектов еще до их внесения в Госдуму. О новом формате взаимодействия руководство парламента договорилось сегодня с финансово-экономическим блоком правительства и Центробанком, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Теперь Госдума будет более тесно взаимодействовать с правительством уже на стадии разработки приоритетных законопроектов, отмечает первый вице-спикер Александр Жуков. По итогам обсуждения достигнуты договоренности, что «те законопроекты, которые правительство еще не внесло, по ним уже депутаты будут вести совместную работу с правительством», цитирует Жукова RNS.

«Это фактически нулевое чтение важнейших законопроектов, которые вытекают из послания президента. Речь идет о 70 законопроектах», — отметил первый заместитель главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Обсуждение законопроектов между чиновниками и депутатами будет проходить на площадках профильных комитетов.

Совместная предварительная работа по приоритетным законопроектам позволит депутатам корректировать тексты документов и повышать эффективность в части их прохождения в Госдуме, отметил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Такой формат работы «не означает, что мы всё будем утверждать, что правительство предлагает», подчеркивает парламентарий.

17 января, во вторник, в Госдуме под председательством спикера Вячеслава Володина состоялось обсуждение работы над правительственными законопроектами и реализации послания президента РФ в области экономической, бюджетной и налоговой политики. В обсуждении приняли участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По словам Андрея Исаева, этот состав парламентариев и представителей правительства будет собираться регулярно, следующая встреча состоится во второй половине февраля.

Ранее в регламент Госдумы и правительства были внесены поправки, которые обязывают кабинет министров перед принятием парламентом законопроектов в области бюджета и социального обеспечения в окончательном чтении представлять в палату информацию о перечне и сроках утверждения всех необходимых подзаконных актов.

Президент РФ Владимир Путин поручил в течение 2017 года провести обсуждение параметров новой налоговой системы, ее предполагается запустить с 2019 года. Госдуме совместно с правительством предстоит пересмотреть и модернизировать налоговую систему с точки зрения более эффективного функционирования экономики, говорил ранее Александр Жуков.

«Эффективные нормы следует сохранить, а неэффективные — скорректировать», — подчеркнул Александр Жуков.