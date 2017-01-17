Севастополь, 17 января, 2017, 20:16 — ИА Регнум. В Крыму есть риск повышения цен на различные строительные материалы, что отразится на стоимости объектов федеральной программы, считает генеральный директор АНО «Дирекция по управлению ФЦП» Андрей Никитченко. На пресс-конференции 17 января он назвал несколько рисков, с которыми в 2017 году, возможно, столкнутся при реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» (ФЦП), передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Директор АНО «Дирекция по управлению ФЦП» Андрей Никитченко

«Мы считаем, что рынок строительных материалов на Крымском полуострове несовершенен и есть риск повышения цен на различные строительные материалы, что отразится на стоимости объектов. Поэтому совместно с правительством Севастополя и с Совмином Крыма разрабатываем и предлагаем варианты по насыщению этого рынка. Считаем, что максимально должны быть использованы возможности самого полуострова, а также внешние источники. Именно рынок даст возможность сдержать цены на приемлемом уровне», — сказал Никитченко.

Среди рисков, которые предстоит преодолеть, — качество проектирования и качество строительных работ.

«Объектов много, проектировщики разные, квалификация тоже разная, мы видим, что по некоторым объектам есть вопросы к проектным организациям», — сказал Никитченко. Он добавил, что дирекция намерена проводить полноценный мониторинг исполнения строительно-монтажных работ на всех площадках ФЦП.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году стартует этап строительно-монтажных работ (СМР) по объектам Федеральной программы развития Севастополя.

В этом году будут проведены работы по 72 объектам, запланировано ведение в строй 33 объектов.

Севастополь: В 2017 году начнется «строительный бум»

«Дирекция по управлению ФЦП» также прогнозирует увеличение стоимости строительства севастопольского участка трассы «Таврида» с пяти до 15 млрд рублей — в том числе из-за удорожания стройматериалов, востребованных на полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, Севастополь под будущие значительные объемы работ покупает московский асфальтовый завод за 50 млн рублей. Для доставки инертных материалов для строительства город планирует значительно увеличить грузооборот через «Севастопольский морской порт».