Симферополь, 17 января, 2017, 20:04 — ИА Регнум. В боевых подразделениях Луганской народной республики служат только добровольцы, но при этом в случае широкомасштабных боевых действий с Украиной республика закроет границу для выезда боеспособных мужчин. Об этом на пресс-конференции в Симферополе, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, заявил глава Луганской республики Игорь Плотницкий.

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«У нас в ЛНР ни одного человека по мобилизации в армии нет. У нас на абсолютно добровольных началах все», — сказал Плотницкий.

При этом он рассказал, что часто встречается с большими коллективами, спрашивает у женщин, как быть, если снова война, и получает от них однозначный ответ — не выпускать мужчин из республики. По словам Игоря Плотницкого, в случае начала новых широкомасштабных боевых действий с Украиной, власти республики готовы к полному перекрытию границ для выезда мужчин.

«Мы полностью готовы к этому, но на сегодняшний день все набраны на добровольной основе. Все, кто хочет, приходят, служат, получают опыт и остаются у нас», — подчеркнул глава Луганской республики.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Донецкой народной республики Александр Захарченко сообщил, что в ДНР уже есть план мобилизации на случай войны, по которому дополнительные подразделения вступят в бой в течение трёх дней.