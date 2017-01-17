Симферополь, 17 января, 2017, 20:00 — ИА Регнум. В Донецкой народной республике разработан план мобилизации на случай новых широкомасштабных боевых действий с Украиной. Об этом на пресс-конференции в Симферополе, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, сообщил глава республики Александр Захарченко.

ИА REGNUM Пресс-конференция Александра Захарченко и Игоря Плотницкого в Крыму

«Разработан план мобилизации людей, прошедших боевую подготовку, боевые действия, и по тем или иным причинам покинувших наши армейские корпуса. Специалисты, необходимые для несения воинских обязанностей, поставлены на расчёт. Сформированы дополнительные подразделения, численность уже определена. Это не мобилизация, это люди, которые изъявляли желание быть привлечёнными в дополнительные подразделения. В случае «часа икс» в трёхдневный срок они будут вооружены, получат боевую технику, обмундирование и выступят в бой», — сообщил Захарченко.

При этом он уточнил, что власти республики не хотят проводит полную мобилизацию в привычном понимании этого слова. «Мы не хотим проводить мобилизацию в вашем понимании — поголовно. Если реально провести мобилизацию в республике, то получится около 250 тысяч человек, это в два раза больше, чем украинская армия. Если посчитать ещё Луганскую республику, то будет в четыре раза больше. И качество этой армии, к сожалению, я не гарантирую, что оно будет выше. Воевать надо не числом, закидыванием шапками, а умением — вот к чему мы стремимся», — подчеркнул глава Донецкой республики.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий прибыли в Крым 16 января для участия в праздновании годовщины Переяславской Рады, воссоединившей Украину с Россией.