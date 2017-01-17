Москва, 17 января, 2017, 20:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не планирует более общаться с уходящим американским президентом Бараком Обамой, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Барак Обама и Владимир Путин на официальном завтраке от имени Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Пан Ги Муна в честь глав делегаций, участвующих в 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

По словам Пескова, ни личных, ни телефонных контактов с президентом США до 20 января не планируется. Ранее Путин и Обама уже пообщались в Латинской Америке, поблагодарив друг друга за совместную работу.

Напомним, на 20 января 2017 года запланировано официальное вступление в должность избранного президента США Дональда Трампа.