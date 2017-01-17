Варшава, 17 января, 2017, 19:44 — ИА Регнум. Польша должна увеличить свое военное сотрудничество с США, заявил старший советник польского президента по внешней политике Кшиштоф Щерский, сообщает 17 января Reuters.

U.S. Army Europe Американские и польские солдаты в ходе штатных учений стран-участниц НАТО. Польша, апрель 2014 года

«Прежде всего, мы хотим сохранить и, возможно, расширить нынешний уровень военного сотрудничества (с США — прим. ИА REGNUM )», — заявил Щерский.

«Мы будем настаивать на том, что присутствие США в Европе, включая Польшу… соответствует интересам США, Польши и альянса», — добавил Щерский.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп в ходе интервью для газеты The Times охарактеризовал НАТО как устаревшую организацию с несбалансированным финансированием. По неоднократным утверждениям Трампа, страны — члены НАТО «не платят то, что должны платить», а США защищают эти страны за свой счет.