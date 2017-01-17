Москва, 17 января, 2017, 19:42 — ИА Регнум. Одинаковая стоимость доллара и евро на локальном рынке может быть достигнута только при условии паритета (то есть равенства котировок) евро и доллара на международном рынке Forex, заявил 17 января ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров. При этом основная валютная пара EUR/USD должна быть равна ровно единице.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Аналитик призвал не верить в разговоры о скором выходе в паритет евро и доллара, как и в то, что доллар вырастет до 70 рублей.

Руководитель аналитического отдела eToro в России и СНГ Михаил Мащенко в свою очередь указал на то, что если перспективы единой Европы останутся туманными, а проблемы с долгами банков не будут решены, то мы станем свидетелями массового бегства из евро. С другой стороны, по его словам, если Дональд Трамп выполнит большую часть предвыборных обещаний по налогам и регуляции, а ФРС будет повышать процентную ставку, как планировалось, то мы вполне можем увидеть паритет между «американцем» и евро к концу 2017 года.

«Тем не менее вероятность того, что США вступят в торговую войну с Китаем, в рамках которой они начнут снижать курс доллара, сохраняется, но, скорее всего, это произойдет не раньше 2018 года. Новой администрации нужно будет слишком многое поменять в госполитике, в том числе и свести на нет риторику последних 20 лет, согласно которой именно сильный доллар должен являться ключевым драйвером экономического роста», — отметил Мащенко.

Директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин обратил внимание, что впервые после ноябрьского ралли позиции доллара США на валютном рынке пошатнулись. «Первым поводом для беспокойства стал протокол прошлого заседания ФРС США — регулятор отметил, что трехкратное повышение ставки в 2017 году будет возможно лишь в том случае, если Трамп сдержит обещания по стимулированию экономики. Вторым тревожным фактором стала пресс-конференция Дональда Трампа, в ходе которой игроки не смогли получить конкретики по дальнейшим действиям президента в сфере экономики и регулирования. На фоне происходящего пара евро/доллар смогла восстановиться от минимумов на 1,0455 в район 1,0660, где и держится в настоящий момент», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Андрей Диргин.

Инвесторы сейчас относятся к доллару с настороженностью. Пока неясно, как именно Дональд Трамп будет действовать на благо экономики Штатов. Если предвыборная риторика перерастет в четкие политические заявления лидера страны, а затем — в конкретные законодательные акты, это добавит USD веса на мировом рынке, считает аналитик.

Если же говорить о евро, то здесь ситуация по-прежнему тревожна, продолжил Диргин: «Банковский сектор региона вызывает ряд опасений, угроза распада ЕС сохраняется, так как на этот год запланированы выборы в Германии и Франции. Политический ландшафт еврозоны может претерпеть серьезные изменения, что может оказаться негативным фактором для евро. Текущий подъем EUR на валютном рынке вызван в первую очередь слабостью доллара США, фундаментальных поводов для роста евро сейчас нет».

Он допускает паритет евро и доллара в горизонте 5−8 месяцев.

Напомним, что сейчас разница между долларом и евро немногим меньше 4 рублей. Официальный курс доллара на 18 января установлен на уровне 59,4015 рубля, евро — 63,2864 рубля.