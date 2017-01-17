ВПК России запретили закупать импортные аналоги отечественной продукции
Москва, 17 января, 2017, 19:39 — ИА Регнум. Председателем российского правительства Дмитрием Медведевым подписано постановление №1224, согласно которому для нужд обороны и безопасности запрещаются закупки импортного оборудования, имеющего российские аналоги, сообщается на сайте правительства РФ.
Вместе с постановлением правительства опубликован широкий перечень продукции, включающий станки и оборудование, необходимые для приборо‑ и машиностроения.
Постановление должно стимулировать развитие российского производства оборудования для материалообработки, особенно применяемого в сфере оборонной промышленности. По мнению правительства России, в критически важных для обороноспособности страны сферах производства должны применяться только отечественные компоненты и оборудование.