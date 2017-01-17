Москва, 17 января, 2017, 19:39 — ИА Регнум. Председателем российского правительства Дмитрием Медведевым подписано постановление №1224, согласно которому для нужд обороны и безопасности запрещаются закупки импортного оборудования, имеющего российские аналоги, сообщается на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВПК России на Параде Победы в Москве, 9 мая 2016 года

Вместе с постановлением правительства опубликован широкий перечень продукции, включающий станки и оборудование, необходимые для приборо‑ и машиностроения.

Постановление должно стимулировать развитие российского производства оборудования для материалообработки, особенно применяемого в сфере оборонной промышленности. По мнению правительства России, в критически важных для обороноспособности страны сферах производства должны применяться только отечественные компоненты и оборудование.