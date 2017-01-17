Киев, 17 января, 2017, 19:04 — ИА Регнум. Киев хочет добиться от Международного суда ООН в Гааге признания нарушения Россией международных прав, восстановления прав Украины и соответствующей компенсации, заявил министр иностранных дел Украины в эфире телеканала «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

Климкин добавил, что Киев требует от России прекращения поставок оружия и тренировки вооруженных формирований. Особенно интересно то, что при этом Украина настаивает на прекращении со стороны Москвы любой помощи или финансирования Донецкой и Луганской народных республик, которые Киев считает незаконными вооруженными формированиями.

Напомним, 16 января Украина подала в Международный суд ООН в Гааге иск против России. Киев обвинил Москву в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В ответ на что МИД России заявил о намерении использовать все средства правовой защиты в случае судебного разбирательства.