Москва, 17 января, 2017, 18:54 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон не исключает, что подписанное в 2014 году соглашение об ассоциации Молдавии с Европейским союзом будет отменено. Об этом он заявил сегодня, 17 января, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Игорь Додон

Додон напомнил, что он выступал категорически против подписания этого соглашения. Он подчеркнул, что для Молдавии ассоциация с Евросоюзом не дала никаких результатов. «Мы потеряли российский рынок, и, как это ни странно, наш объем экспорта в Европейский союз тоже упал», — сказал Додон.

Президент Молдавии добавил, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом может быть отменено. Это может произойти после следующих парламентских выборов, в том случае, если на этих выборах выиграет Социалистическая партия Молдавии, которую возглавляет Додон.

При этом Кишинев не намерен отгораживаться от Евросоюза «железным занавесом». «Перекосы во внешней политике создавали те проблемы, с которыми мы сталкиваемся сейчас, последние 7−8 лет у нас был бы проевропейский крен. Мы не против ЕС, у нас общие границы, но нельзя строить отношения на антироссийской риторике», — пояснил Додон.

Напомним, сегодня президент Додон прибыл с официальным визитом в Москву. Он уже встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Также Додон встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также руководством «Газпрома» и Сбербанка.