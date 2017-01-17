Санкт-Петербург, 17 января, 2017, 18:55 — ИА Регнум. Русская православная церковь на сегодня не обладает полноценной службой реставрационных работ с научными методиками, несмотря на получение в пользование большого числа памятников истории и культуры федерального значения. Об этом заявил заместитель председателя петербургского филиала Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александр Кононов на встрече с депутатами городского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Temples.ru Исаакиевский собор

По мнению Кононова, за уникальной конструкцией и отделкой Исаакиевского собора будет крайне тяжело следить, если его передадут в ведение РПЦ. Он убежден, что ежедневный процесс реставрации просто остановится.

«Не бывает момента, когда что-нибудь в этом памятнике не находилось бы в состоянии реставрации. Это суперсложный объект для эксплуатации. РПЦ на сегодняшний день ни в каком виде не располагает какой-то специальной реставрационной службой с наработанными научными методиками, с технологией производства реставрационных работ. И если сейчас гигантский опыт, который за десятилетия накоплен в музее, будет просто отодвинут в сторону, и придет новый пользователь, который начнет заново погружаться в эти сложные вопросы, то памятнику может быть нанесен существенный ущерб», — сказал Кононов.

Эксперт также предупреждает о недопустимости замены постоянных реставрационных работ на более простые технологии, а высококвалифицированных специалистов, которые работают в Исаакии сейчас, на менее компетентных.

Кононов напомнил, что государство очень опосредованно следит за ходом реставрационных работ, например, в Казанском соборе, церковь самостоятельно выбирает подрядчиков, так как давно является «безвозмездным пользователем» объекта. Именно в такой форме РПЦ намерена управлять и Исаакиевским собором. В этом случае Петербург остается собственником здания, будет вынужден нести бюджетные расходы на его реставрацию, но никаких доходов от туристов казна Северной столицы больше не получит.

«В Исаакиевском соборе — собственная научная методическая база и специалисты. В Казанском тоже есть специалисты, но привлеченные со стороны и привлеченные точечно. И иногда, к сожалению, слишком поздно, когда приходится на ходу минимизировать вред», — сказал эксперт.

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Напомним, что иную точку зрения высказал 12 января журналистам руководитель Комиссии по взаимодействию РПЦ с музейным сообществом, епископ Егорьевский Тихон. По его словам, Русская православная церковь готова взять на себя текущую реставрацию Исаакиевского собора после передачи храма в пользование. Реставрировать собор в каждодневном режиме будут силами церковной общины.

«У нас есть пример Сретенского монастыря, памятника архитектуры, там есть фрески, охраняемые государством. Храм полностью содержим мы, за 24 года государство лишь один раз помогло в реставрации. Община, которая пользуется храмом, ведет работы, и так происходит практически везде. Думаю, что именно так и будет происходить в Исаакиевском соборе», — сказал епископ Тихон. Впрочем, он обмолвился, что в «глобальной реставрации» будет участвовать как община, так и государство.

Напомним, 10 января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко объявил о том, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ. «Вопрос решен», — сказал градоначальник. Он пообещал, что собор сохранит за собой музейные функции, а доступ в храм будут иметь посетители любых конфессий.