Москва, 17 января, 2017, 18:29 — ИА Регнум. Россия выступает за сохранение внеблокового и нейтрального статуса Молдавии, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с главой молдавского государства Игорем Додоном.

Флаг Молдавии

При этом Владимир Путин отметил, что Россия последовательно выступает за суверенитет и территориальную целостность Республики Молдавия при сохранении ее внеблокового и нейтрального статуса.

Кроме того, Россия готова помочь Молдавии в деле урегулирования приднестровской проблемы.