Севастополь, 17 января, 2017, 18:28 — ИА Регнум. Стоимость строительства севастопольского отрезка федеральной трассы «Таврида» протяженностью 13 км может увеличиться в три раза по сравнению с изначально запланированной ценой в пять миллиардов рублей. Об этом на пресс-конференции 17 января заявил генеральный директор АНО «Дирекция по управлению ФЦП» Андрей Никитченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Причинами удорожания проекта названы сложная геология, большое количество инженерных сооружений, специальные технологии и ожидаемый рост цен на стройматериалы.

«Седьмой участок «Тавриды» (Севастопольский участок до Ялтинского кольца — прим. ИА REGNUM ) подразумевает строительство чуть более 13 км четырехполосной автодороги. Но геология очень тяжелая, подразумевается строительство нескольких мостов, путепроводов, развязок, — сказал Никитченко. — Пока в программе мы имеем 5 млрд рублей. По предварительным неофициальным оценкам — то, что мы слышим от проектировщиков, — это подорожание в три раза».

Он добавил, что увеличение стоимости должно пройти оценку Главгосэкпертизы, но «это мероприятие с большой долей вероятности потребует увеличения финансирования».

По прогнозу гендиректора, «Таврида» будет «поглощать огромное количество стройматериалов, соответственно, риск увеличения стоимости будет очень существенным». Кроме этого, Никитченко обратил внимание на то, что так называемый восьмой участок севастопольского отрезка автодороги до развязки «Ялтинское кольцо» еще не проектировался. «Трасса «Таврида» — конечно, монстр. В Севастополе мы имеем самый сложный участок трассы из всех», — подчеркнул он.

Никитченко полагает, что в этом случае предстоит выбрать из нескольких вариантов: либо перераспределить средства с других объектов ФЦП, либо, что наиболее вероятно, правительство Севастополя, дирекция ФЦП и Минэкономразвития выступят с ходатайством об увеличении финансирования проекта со стороны федерального центра.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция севастопольского участка трассы «Таврида» (5,084 млрд рублей) наряду с проектированием и строительством канализационных очистных сооружений «Южные» (7,68 млрд рублей) являются крупнейшими объектами ФЦП по объемам финансирования.

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