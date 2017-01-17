Радио REGNUM: второй выпуск за 17 января
Москва, 17 января, 2017, 18:25 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил советнику Трампа Энтони Скарамуччи по поводу санкций;
- О чем заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2016 года;
- Европейский суд по правам человека признал неправомерность «закона Димы Яковлева»;
- Россия потеряла 14 позиций в рейтинге стран с инновационной экономикой;
- Поиски пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing приостановлены;
- Суд ФРГ отклонил иск о запрете неонацистской партии.