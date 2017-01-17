Москва, 17 января, 2017, 18:22 — ИА Регнум. Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» счет на оплату газа, невыбранного украинской компанией во II—IV кварталах 2016 года по условию «бери или плати», прописанному в российско-украинском газовом контракте. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба «Газпрома».

Gazprom.ru Добыча газа

Российская госкорпорация напоминает, что, согласно действующему российско-украинскому газовому контракту, «Нафтогаз» обязан ежегодно оплачивать минимальное годовое количество (МГК) газа. В связи с этим украинской стороне выставлен счет на сумму $5,319 млрд. Украинская сторона обязана оплатить его в течение 10 дней.

При этом в I квартале 2016 года по обоюдному согласию сторон условие «бери или плати» не применялось.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что «бери или плати» — это не просто условие, прописанное в контракте.

«Это основополагающий, базовый принцип работы газовой отрасли», — пояснил Миллер. Он напомнил, что этот принцип обязывает поставщика резервировать добывающие и газотранспортные мощности под законтрактованный объем газа. Этот принцип гарантирует, что зарезервированный газ будет продан только указанному в контракте покупателю.

«Все это — и значительный резерв мощностей, когда речь идет о суточных объемах поставки более 100 млн куб. м, и текущие эксплуатационные затраты, и невозможность продать газ кому-то другому — безусловно, имеет для покупателя свою весомую цену», — подчеркнул Миллер.

Напомним, «Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже. Общая сумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» — $26,6 млрд, а «Газпрома» к «Нафтогазу» — $31,759 млрд.