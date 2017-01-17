Калуга, 17 января, 2017, 18:11 — ИА Регнум. Отчёты главы городского самоуправления Калуги Александра Иванова, заместителя председателя городской думы и председателя комитета по правовому обеспечению заслушаны 16 января на заседании комитета по правовому обеспечению местного самоуправления городского парламента под председательством Александра Одиночникова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, отчёты были одобрены депутатами, а результаты деятельности рекомендовано признать удовлетворительными.

Фото пресс-службы городской думы Калуги На заседании

Парламентарии одобрили план работы городской думы на 2017 год. Члены комитета поддержали предложение наградить знаком городской думы «За личный вклад в развитие Калуги» генерального директора ОАО «КАДВИ» Юрия Лейковского.

Юрий Александрович Лейковский работает на калужском моторостроительном заводе с 1967 года, пройдя путь от механика до генерального директора, принимал активное участие в освоении серийного производства нового типа газотурбинного двигателя. Он лауреат Государственной премии СССР. Значительный вклад Юрий Лейковский внёс в развитие социальной инфраструктуры города, под его руководством были построены пионерский лагерь «Звёздный», хирургический корпус больницы №3, кардиологический корпус поликлиники «Сосновая роща», две школы, шесть детских садов, девять общежитий, жилые микрорайоны в районе улиц Труда и посёлка Терепец.

На заседании депутаты заслушали отчёт о деятельности управления по работе с населением в 2016 году. В прошлом году управлением велась масштабная работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, повышению правовой культуры граждан, повышению электоральной активности избирателей. Особое внимание уделялось развитию системы территориального общественного самоуправления. Сотрудники управления принимали активное участие в реализации программ по благоустройству города и развитию дорожной сети, профилактике правонарушений и обеспечению безопасности дорожного движения. Оказывалась поддержка народным дружинам и социально ориентированным НКО, обеспечивалась работа административных комиссий и комиссии по делам несовершеннолетних. Работа управления была признана удовлетворительной, председатель комитета Александр Одиночников отметил высокий профессионализм сотрудников управления и пожелал им дальнейших успехов.