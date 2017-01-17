Тюмень, 17 января, 2017, 19:29 — ИА Регнум. По факту самовольного ухода пятилетнего ребенка из детского сада Тюмени и его полуторачасовой прогулки по морозу возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления СКР по Тюменской области.

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Напомним, ЧП произошло 9 января. Работники тюменской парикмахерской увидели одиноко гуляющего по улице мальчика. Как выяснилось, ребенок сбежал из детского сада во время тихого часа. Вызвали полицию. Мать мальчика по счастливой случайности проезжала мимо парикмахерской и увидела в окне своего сына. В детском саду о пропаже ребенка узнали… от полицейских.

«Ни один сотрудник детского сада и даже охранник, который сидит у входа, его не заметили. Он в 35-градусный мороз ходил по району, перешел несколько дорог. В общем, находился на улице 1,5 часа. В садике за это время его пропажу не заметили», — сообщила мать ребенка изданию Tumix.ru.

Детский омбудсмен Тюменской области Андрей Степанов выразил свое возмущение ситуацией, однако отметил, что увольнение педагогов не решит проблему. Он заявил, что лично выяснит роль каждого исполнителя в «самоволке» ребёнка.

Приказами от 12−13 января 2017 года заведующей детским садом №123 города Тюмени наказаны три работника за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей — воспитатель, заведующая хозяйством и заместитель заведующей. Воспитателю и завхозу объявлено по выговору, заместителю заведующей — замечание.

Однако воспитатель написала заявление об увольнении по собственному желанию и ушла из детского сада. Как выяснилось, у 50-летней женщины давние проблемы со слухом, и она носит слуховой аппарат. Поэтому она не слышала, как исчез мальчик.

По результатам проверки прокуратура внесла представление заведующей детским садом. Еще два представления, внесенные директору департамента образования администрации Тюмени и руководителю ООО ЧОП «Нимак+», которое оказывает охранные услуги дошкольному учреждению, находятся на рассмотрении.

СКР по Тюменской области возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). В рамках расследования уголовного дела будут установлены лица, в обязанности которых входило обеспечение охраны жизни и здоровья ребенка, сообщают в ведомстве.