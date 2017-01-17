Москва, 17 января, 2017, 17:58 — ИА Регнум. Mеханизм расследования инцидентов и увеличение наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения в Карабахе не может воплотиться в жизнь, пока отсутствует консенсус в ОБСЕ, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2016 году, передает корреспондент ИА REGNUM. Лавров посоветовал о причине отсутствия консенсуса в ОБСЕ поинтересоваться у представителей этой организации.

Mid.ru Сергей Лавров

В ответ на вопрос азербайджанского журналиста о том, какова будет позиция России «в случае начала контртеррористической операции на оккупированных территориях, в случаях «чистки» азербайджанской территории от оккупационных сил и прочих криминальных элементов, закроет ли Россия на это глаза, будет ли вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, Лавров заявил, что это уже не является чем-то абстрактным, не является исключительно темой внутренних дел Азербайджана.

«По поводу Нагорно-Карабахского конфликта существует целый набор решений, прежде всего, которые принимались в СБ ООН в самый разгар конфликта и требовали прекращения огня. Если интересуетесь, можно обратиться к архивам и увидеть, как соблюдались эти требования о немедленном прекращении огня, кем они соблюдались и кем не соблюдались. С тех пор как при посредничестве Российской Федерации и ОБСЕ состоялось прекращение огня, сохраняет силу требование об освобождении оккупированных территорий, но ни в коем случае не силой и при определении окончательного статуса Нагорного Карабаха. Это записано в тех документах, которые разработаны Минской группой ОБСЕ, через ее сопредседателей (Россия, США и Франция). Это закреплено в многочисленных заявлениях, которые принимали президенты-сопредседатели (президенты России, США и Франции), а также в заявлениях и документах, которые принимались и подписывались президентами Армении и Азербайджана. Мирное урегулирование споров записано там со всей недвусмысленностью», — сказал министр.

Он также отметил, то, что в апреле 2016 года произошли кровавые события, вызывает глубочайшую тревогу. По словам Лаврова, Россия сыграла в тот момент решающую роль, чтобы остановить это кровопролитие.

«Учитывая взаимные обвинения, мы договаривались на встречах в Вене с президентами Азербайджана Алиевым и Армении Саргсяном, затем с ними договаривался президент Российской Федерации Путин в июне 2016 года в Санкт-Петербурге о необходимости создать механизм расследования инцидентов, увеличить количество наблюдателей ОБСЕ непосредственно на линии соприкосновения. О необходимости расследования инцидентов речь шла еще в 2011 году, когда встреча президентов России, Азербайджана и Армении проходила в Астрахани», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.