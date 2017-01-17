Тверь, 17 января, 2017, 17:52 — ИА Регнум. Первые бесплатные экскурсии для школьников прошли в Тверском императорском дворце 17 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тверской области.

Тверскаяобласть.рф Школьники на экскурсии в Тверском императорском дворце

Экскурсии проводятся в рамках проекта «Нас пригласили во Дворец», который инициировал губернатор Игорь Руденя, и первыми посетителями дворца стали ученики восьмых классов из тверских школ №№7, 8, 10 и 16.

Обзорная экскурсия рассчитана на 45 минут: школьникам демонстрируют парадную анфиладу, танцевальный, гербовый и другие залы. Участники экскурсий получают не только информацию о самом дворце, о его реставрации, но и о произведениях искусства — экспонатах областной картинной галереи, размещенных в залах дворца.

Экскурсии для школьников будут проводиться четыре дня в неделю, с января по март. Бесплатно посетить Тверской императорский дворец смогут более 30 тысяч учащихся 8−11-х классов школ региона, из них 12 тысяч — из образовательных учреждений Твери.

По планам правительства области Императорский дворец должен стать центром культурно-исторической зоны Твери и соответствовать мировым стандартам. Предполагается обустройство парковки для экскурсионных автобусов, туристического офиса, кафе, площадки для продажи электронных билетов и сувениров.

«Мы хотим создать в Твери культурный центр, который свяжет Императорский дворец, Тверской государственный объединенный музей, городской парк и Дом офицеров», — сказал Игорь Руденя.