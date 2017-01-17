Вашингтон, 17 января, 2017, 17:46 — ИА Регнум. Компания General Motors планирует перенести часть производства из Мексики в США, сообщает 17 января Reuters.

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Автомобильная корпорация General Motors дополнительно инвестирует около $1 млрд в развитие производственных мощностей, расположенных в США.

Напомним, в прошлом году компания General Motors заявила о том, что инвестирует около $2 млрд 900 млн в развитие своего производства.

3 января избранный президент США Дональд Трамп предупредил General Motors о том, что может наложить крупную таможенную пошлину на ввоз автомобилей Chevrolet Cruze, которые производятся в Мексике.