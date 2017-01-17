Симферополь, 17 января, 2017, 17:40 — ИА Регнум. Расследование уголовных дел о подготовке главным управлением разведки Минобороны Украины диверсий на территории Крыма близко к завершению, в ближайшее время дела уйдут в суд.

(сс) Суд

«Следователи заканчивают работу. Дела по северу Крыма практически готовы к передаче в суд», — цитирует главу управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю Виктора Палагина РИА «Новости».

Что касается дела диверсантов, задержанных в Севастополе, то, добавил Палагин, его расследование может продлиться до полугода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о задержании двух диверсионных групп при попытке проникновения в Крым со стороны Украины стало известно 10 августа. По данным силовиков, группа была направлена на российский полуостров главным управлением разведки Минобороны Украины для проведения диверсий на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма. Украинские власти эти обвинения отвергают.

9 ноября в Севастополе была задержана диверсионно-террористическая группа Главного управления разведки Минобороны Украины. По данным ФСБ, ее участники также готовили теракты на инфраструктурных объектах.