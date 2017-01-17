Киев, 17 января, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал пограничников готовиться в 2017 году к восстановлению контроля над госграницей в Донбассе и к возвращению Крыма, сообщает пресс-служба украинского МВД.

Gov.ua Арсен Аваков в Донбассе

По мнению Авакова, выходом на «международно признанную государственную границу Украины в Донбассе, а в дальнейшем — уже и в Крыму» займутся нацгвардейцы, полиция, органы юстиции и в первую очередь пограничники.

При этом украинский министр указал, что его призывы не являются идеей фикс или пропагандистскими высказываниями. Аваков считает такое развитие событий реальностью.

Интересно, что при этом глава МВД отмечает, что обеспечение контроля над границей в Донбассе и в Крыму займет две недели после разработки плана и постановки задач.

О реакции украинских пограничников на эти заявления Арсена Авакова пока ничего не сообщается.