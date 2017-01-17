Суоярви, Карелия, 17 января, 2017, 17:27 — ИА Регнум. Фельдшер, которая получила телефонный звонок от тонущих на Сямозере детей и не отреагировала на него, предстанет перед судом. Об этом сегодня, 17 января, сообщил журналистам официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной.

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Он сообщил, что прокурор Суоярвского района Республики Карелия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фельдшера выездной бригады скорой медицинской помощи с совмещением должности фельдшера по приёму и передаче вызовов отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ РК «Суоярвская центральная районная больница» Ирины Щербаковой.

Фельдшер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК России («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Напомним, обвинение в окончательной редакции фельдшеру Щербаковой было предъявлено в декабре минувшего года.

Напомним, ужасная трагедия произошла на Сямозере в Карелии 18 июня минувшего года. Дети, отдыхавшие в крайне плохом летнем лагере «Парк-Отель Сямозеро», были выведены неопытными вожатыми в плавание по Сямозеру на плавсредствах в крайне плохую погоду. В результате шторма плавсредства перевернулись. Погибли 14 детей.