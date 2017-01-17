Рига, 17 января, 2017, 17:06 — ИА Регнум. 16 января в рамках программы ЕС по перемещению беженцев в Латвию из Греции прибыли 23 человека, нуждающихся в международной защите, в их числе тринадцать детей, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Freedom House Сирийские беженцы

Как заявили представители Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), в Латвию перемещены пять сирийских семей, которые бежали из Сирии из-за войны. Сейчас они находятся в Центре содержания мигрантов «Муцениеки». Как рассказали в УДГМ, среди беженцев есть представители таких профессий, как учитель, парикмахер, швея, нянечка, автомеханик и специалист по электронике. Также сообщается, что беженцы владеют арабским, английским, французским и турецким языками.

Напомним, Латвия обязалась в течение двух лет принять 531 беженца. К настоящему моменту в Латвию были доставлены 192 человека, десять человек уже получили статус беженца, 82 — альтернативный статус.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии УДГМ не спешит предоставлять беженцам официальный статус, так как большинство из прибывших в Латвию по программе ЕС, в итоге покидают страну. Так, из 23 беженцев, получивших статус, все покинули Латвию. Основные сложности, с которыми в Латвии столкнулись беженцы — поиск жилья, получение медпомощи, а также трудоустройство. Большинство беженцев, которые попадают в Латвию, не хотят здесь оставаться и бегут из страны, отправляясь в другие государства Шенгенской зоны, которые им представляются более привлекательными, чем Латвия.

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