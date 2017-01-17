Берн, 17 января, 2017, 17:03 — ИА Регнум. По крайней мере 219 беженцев утонули в Средиземном море в текущем году, заявили представители Международной организации по миграции (МОМ), сообщает 17 января Reuters.

Ggia Мигранты в Средиземном море

Число жертв уже в два раза превысило показатели за аналогичный период прошлого года, заявил представитель МОМ Джоэл Мильман.

Напомним, за первые две недели прошлого года в Средиземном море погиб 91 беженец, согласно данным МОМ.

С 1 января по 15 января 2017 года 2 тыс. 876 мигрантов и беженцев прибыли в Европу морским путем. В прошлом году в течение первых 14 дней января в Европу прибыли 23 тыс. 664 человека.