Москва, 17 января, 2017, 17:00 — ИА Регнум. Тренд на укрепление рубля продлится еще долго — ему смогут помешать только плохие отчеты о фактической заморозке нефтедобычи странами ОПЕК и другими участниками соглашения. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 17 января аналитик АЛОР БРОКЕР Сергей Королев, комментируя укрепление рубля к доллару до отметки 58,95, что является полуторагодовым минимумом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Укрепление рубля по отношению к американскому доллару продолжается с начала 2017 года, 5 января мы пробили отметку в 60, а сегодня пара рубль /доллар находилась на уровне 58,95», — отметил он.

Эксперт обратил внимание на то, что такие события происходят в период традиционного снижения цен на нефть из-за сезонного фактора, однако в этом году поведение нефти определяется другими факторами. «Тренд на укрепление будет продолжаться еще долго, помешать ему могут только плохие отчеты о фактической заморозке нефтедобычи членами ОПЕК и другими участниками соглашения. Ближайшая цель по паре доллар/рубль — 58,50, а потенциально мы можем дойти и до 53 уже в ближайшее время», — прогнозирует он.

Однако такое ослабление доллара сопряжено с рисками, полагает эксперт. «Важно понимать, что курс рубля зависит не только от цен на нефть сорта Brent — геополитика также оказывает большое значение. Плюс ко всему курс ниже 60 рублей за доллар не очень комфортен для бюджетной политики, так как значительная ее часть — это нефтегазовые доходы, получаемые в долларах США. И конечно, экспортерам тоже тяжело конкурировать при ценах на доллар ниже 60, так как цена экспортируемого товара в таком случае увеличивается», — подчеркнул он.

Курс доллара на ММВБ обновил 17 января полуторагодовой минимум к рублю, в ходе торгов курс доллара опустился до 58,95 рубля — минимума с июля 2015 года. Официальный курс, установленный ЦБ на 18 января, составляет 59,4 рубля за доллар.