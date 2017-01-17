Ярославль, 17 января, 2017, 16:52 — ИА Регнум. В Ярославле врач скорой помощи подвергся нападению со стороны пациента. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском региональном отделении Фонда социального страхования, в результате избиения 62-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму.

Pixabay.com Скорая помощь

Вечером 10 января бригада скорой медицинской помощи прибыла на вызов во Фрунзенский район Ярославля. Медиков вызвали родственники пациента, который на момент осмотра находился в состоянии опьянения, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в региональном фонде соцстраха.

В ходе осмотра пациент проявил агрессию, начал ругаться матом, а потом набросился на врача с кулаками. В результате удара по лицу медик получил закрытую черепно-мозговую травму.

О произошедшем медработники сообщили в полицию. Пострадавший находится на лечении. В фонде уверяют, что он получит все положенные ему страховые выплаты. При этом эти деньги фонд социального страхования намерен взыскать с агрессивного пациента.

«В соответствии с Гражданским кодексом РФ, эти расходы Фонду будет обязан возместить пациент, напавший на врача», — уточнили в региональном Фонде соцстраха.