Симферополь, 17 января, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Донецкая и Луганская республика на данный момент не могут быть объединены формально, хотя фактически уже давно являются федерацией. Об этом заявил, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, глава Донецкой народной республики Александр Захарченко на пресс-конференции в Симферополе 17 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

«На сегодняшний день нужно понимать, что любое объединение — это изменение Минского формата, к чему мы на данный момент не готовы», — отметил Захарченко.

В то же время, подчеркнул глава ДНР, этот вопрос «витает в воздухе», и по сути ДНР и ЛНР «давно уже объединены через Новороссию, мы уже федерация, по большому счету».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководители Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий прибыли в Крым 16 января, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 363-й годовщине Переяславской Рады, воссоединившей Украину с Россией.