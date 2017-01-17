Москва, 17 января, 2017, 16:44 — ИА Регнум. Дальнейшее обновление минимумов валютной парой рубль/доллар вряд ли возможно, поскольку монетарным властям России невыгодна дорогая национальная валюта. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 17 января ведущий аналитик AMarkets Артем Деев, комментируя укрепление рубля к доллару отметки 58,95, что является полуторагодовым минимумом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«В качестве локальной поддержки для курса национальной валюты стоит обозначить начавшийся налоговый период в стране. По разным оценкам, размер важного для экспортеров налога на добычу полезных ископаемых составит 230−275 млрд рублей. Не разочаровывает и статистика: инфляция в стране в январе 2017 года, по оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении составит 5,0 — 5,2%, а в месячном — 0,6 — 0,8%», — отметил он.

Тем не менее дорогая валюта на фоне текущих цен на нефть невыгодна национальным монетарным властям, говорит эксперт. «Поэтому, по мере движения пары рубль/доллар ниже 59,00, трейдерам стоит рассчитывать либо на весьма вероятную коррекцию нефти, либо на возвращение ЦБ к политике валютных интервенций. Оба сценария снова вернут пару выше отметки 60,00, создав условия для последующей девальвации рубля. Другими словами, более дорогой рубль чем сейчас мы вряд ли увидим», — прогнозирует Деев.

Курс доллара на ММВБ обновил 17 января полуторагодовой минимум к рублю на фоне дорогой нефти. В ходе торгов курс доллара опустился до 58,95 рубля — минимума с июля 2015 года. При этом официальный курс доллара США, объявленный Банком России на 18 января, составляет 59,4 рубля за доллар.