Тбилиси, 17 января, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Президент Грузии обеспокоен договором, которого правительство страны достигло в ходе переговоров с «Газпромом», и считает, что этот договор создаст Грузии целый ряд проблем. Позицию президента Грузии Георгия Маргвелашвили 17 января озвучила его пресс-спикер Эка Мишвеладзе.

Global Panorama Логотип «Газпрома»

«Подписание этого договора ухудшило ситуацию в энергосекторе, нанесло вред политическим и экономическим интересам Грузии, и в конце концов мы получили худшую ситуацию и по различным направлениям, что может в будущем создать целый ряд проблем», — пояснила пресс-спикер.

По ее словам, о связанных с «Газпромом» угрозах президент говорил еще в 2015 году, когда призвал правительство провести заседание по вопросам энергобезопасности, но правительство необходимости в обсуждении этого вопроса тогда не увидело.

«Президент говорил о формировании рамочных отношений с участием высших политических лиц, в рамках которых при участии международных партнеров следовало вести переговоры с «Газпромом», но и это, к сожалению, выполнено не было», — отметила Мишвеладзе.

По ее словам, на тему переговоров с «Газпромом» президент обратил внимание и во время своего ежегодного отчета в парламенте в начале прошлого года, когда призвал правительство к прозрачности в ведении этих переговоров.

Эка Мишвеладзе привела и цитату из высказывания Георгия Маргвелашвили годичной давности: «Энергетическое сотрудничество с Российской Федерацией — это часть мягкой силы. Повторю, «Газпром» — это не только энергетика. Не забывайте, что Россия использует экономические рычаги в политических целях», — предупреждал президент и подчеркивал тесную связь темы «Газпрома» с энергобезопасностью страны.

Георгию Маргвелашвили особенно непонятно, почему произошло ослабление позиций Грузии на фоне декларированного улучшения торгово-экономических отношений с Россией. И хотя в этой сфере в результате переговоров в Пражском формате ситуация улучшилась, состояние в энергосекторе после подписания договора с «Газпромом» ухудшилось, отметила пресс-спикер.

Она напомнила и содержание пункта 8 принятой парламентом Грузии 29 декабря прошлого года резолюции о внешней политике, где говорится, что Грузия с применением международных механизмов продолжит рациональную и принципиальную политику с Россией, и статьи 10 этой же резолюции, где приоритетом внешней политики Грузии названо действенное использование благоприятного геополитического положения страны для транснациональных проектов и расширение экономических и иных отношений со странами Востока.

Исходя из всего этого, президент обращается к парламенту страны и призывает усилить свою надзорную функцию, а также предложить план минимизации возможных рисков и угроз.