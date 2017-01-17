Бангкок, 17 января, 2017, 16:25 — ИА Регнум. Экономический ущерб от наводнений в южных провинциях Таиланда может возрасти до $3 млрд 400 млн, заявили представители Торговой палаты Таиланда, сообщает 17 января Bangkok Post.

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С плантаций каучуковых деревьев и масленичных пальм до сих пор не сошла вода. Если подобная ситуация продлится, через 20 дней каучуковые деревья погибнут, а через 30 дней погибнут масленичные пальмы, заявил заместитель председателя Торговой палаты Вичай Ассарасакорн.

Ассарасакорн заявил, если наводнение продлится еще несколько недель, экономический ущерб составит около $424 тыс., примерно 0,1% от ВВП страны.

Если наводнение продлится в течение следующих нескольких месяцев, экономический ущерб может превысить $3 млрд или 0,5−0,7% от ВВП Таиланда.

Напомним, от наводнения, которое началось в период празднования Нового года, пострадали 12 из 14 южных провинций Таиланда.