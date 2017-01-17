Севастополь: В 2017 году начнется «строительный бум»
Севастополь, 17 января, 2017, 16:14 — ИА Регнум. В 2017 году стартует этап строительно-монтажных работ (СМР) по объектам Федеральной программы развития Севастополя. Об этом на пресс-конференции 17 января заявил генеральный директор АНО «Дирекция по управлению ФЦП» Андрей Никитченко, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Сегодня мы находимся на переломном этапе, когда от проектирования мы переходим к массовым строительно-монтажным работам, — заявил Никитченко. — В 2017 году предполагается выделение Севастополю 12,19 млрд рублей. Будут вестись работы по 72 объектам: примерно 48 объектов — строительные работы, 33 — проектные».
Запланировано введение в строй 33 объектов, среди которых газораспределительные станции, газопровод высокого давления, водопроводы, две берегозащитные дамбы на реках Черная и Кача, три детских сада, пять модульных врачебных амбулаторий.
«Это не столь масштабная инфраструктурная перестройка, но, тем не менее, это та социальная среда, которая очень востребована в городе», — подчеркнул Никитченко.
Крупнейшими объектами ФЦП по объемам финансирования являются: проектирование и строительство канализационных очистных сооружений «Южные» (7,68 млрд рублей), строительство и реконструкция севастопольского участка трассы «Таврида» (5,084 млрд рублей), реконструкция объектов Севастопольского госуниверситета (4,5 млрд рублей) и другие.
«Мы имеем хороший старт, он не беспроблемный. Проблемы оперативно снимаются при взаимодействии правительства Севастополя и дирекции ФЦП и министерства экономического развития», — резюмировал директор.
Как сообщало ИА REGNUM, по информации дирекции ФЦП, после сокращения финансирования и корректировки объектов внутри ФЦП, Севастополь продемонстрировал неплохие показатели исполнения программы.
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