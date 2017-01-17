Севастополь, 17 января, 2017, 16:14 — ИА Регнум. В 2017 году стартует этап строительно-монтажных работ (СМР) по объектам Федеральной программы развития Севастополя. Об этом на пресс-конференции 17 января заявил генеральный директор АНО «Дирекция по управлению ФЦП» Андрей Никитченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. На просторах строек. 1949

«Сегодня мы находимся на переломном этапе, когда от проектирования мы переходим к массовым строительно-монтажным работам, — заявил Никитченко. — В 2017 году предполагается выделение Севастополю 12,19 млрд рублей. Будут вестись работы по 72 объектам: примерно 48 объектов — строительные работы, 33 — проектные».

Запланировано введение в строй 33 объектов, среди которых газораспределительные станции, газопровод высокого давления, водопроводы, две берегозащитные дамбы на реках Черная и Кача, три детских сада, пять модульных врачебных амбулаторий.

«Это не столь масштабная инфраструктурная перестройка, но, тем не менее, это та социальная среда, которая очень востребована в городе», — подчеркнул Никитченко.

Крупнейшими объектами ФЦП по объемам финансирования являются: проектирование и строительство канализационных очистных сооружений «Южные» (7,68 млрд рублей), строительство и реконструкция севастопольского участка трассы «Таврида» (5,084 млрд рублей), реконструкция объектов Севастопольского госуниверситета (4,5 млрд рублей) и другие.

«Мы имеем хороший старт, он не беспроблемный. Проблемы оперативно снимаются при взаимодействии правительства Севастополя и дирекции ФЦП и министерства экономического развития», — резюмировал директор.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации дирекции ФЦП, после сокращения финансирования и корректировки объектов внутри ФЦП, Севастополь продемонстрировал неплохие показатели исполнения программы.

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