Москва, 17 января, 2017, 16:11 — ИА Регнум. На фоне валютных торгов 17 января, когда доллар обновил полуторагодовой минимум к рублю, вполне вероятно, что рынок ждет снижения курса российской валюты до 58 рублей 60 копеек, а может быть, даже до отметки 58 рублей. Такие скачки курса могут быть использованы спекулянтами для открытия длинных позиций по этой валютной паре, отмечает руководитель департамента аналитики АНАЛИТИКА Онлайн Глеб Задоя.

ИА REGNUM Доллар

«Мы рекомендуем трейдерам готовиться к обновлению минимумов в валютной паре доллар/рубль. Вполне вероятно, нас ждет снижение до 58 рублей 60 копеек, а может быть, даже до отметки 58 рублей. Такие выносы вниз, особенно, если они будут достаточно резкими, наверняка будут использоваться спекулянтами для открытия длинных позиций по данной валютной паре. И целями для роста здесь могут выступать отметки 59,20 или 60,00», — указывает он.

При этом котировки нефти держатся достаточно уверенно в диапазоне от 55 до 56 долларов за баррель, констатирует эксперт. «Генеральный секретарь ОПЕК говорит, что в 2017 году цены на «черное золото» должны стабилизироваться. Это достаточно позитивный фактор для курса российской валюты. Скоро в поддержку рублю начнет играть налоговая неделя. До 25 января экспортерам необходимо уплатить налог на добычу полезных ископаемых, этот фактор традиционно оказывает поддержку российской валюте», — напоминает Задоя.

В этих условиях нельзя исключать возможности для дальнейшего обновления минимумов валютной пары доллар/рубль, считает аналитик.

Курс доллара на ММВБ обновил 17 января полуторагодовой минимум к рублю на фоне дорогой нефти. В ходе торгов курс доллара ослабел до 58,95 рубля — минимума с июля 2015 года.