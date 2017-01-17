Ростов-на-Дону, 17 января, 2017, 16:11 — ИА Регнум.



Rostov-gorod.info Крещение Господне на Дону

Ростовская область готова к проведению большого церковного праздника — Крещения Господня. Чтобы омовение прошло без происшествий, специалисты проверили дно всех купелей, оборудовали их, включая прилегающую территорию, всем необходимым для проведения обряда, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

Как уточнили в донском правительстве, к предстоящему празднику будет оборудовано более 140 «иорданей». Их оборудуют поручнями и ступенями. Также будет установлено освещение, пункты обогрева и раздевалки.

Полицейские вместе с казаками Всевеликого войска Донского будут нести службу в местах, где будут проведены обряды, заступят на дежурство и спасатели, пожарные, медики. Всего более 2 тыс. специалистов.

Напомним, не для всех крещенские купания полезны, поэтому перед обрядом обязательно нужно проконсультироваться с врачом. Воду в этот день можно будет освятить в храмах.

Между тем с каждым годом число желающих окунуться в ледяную воду в ночь на 19 января растет. Так, в 2015 году в прорубь окунулись около 90 тыс. человек, а уже в 2016-м — более 120 тыс. жителей Дона.