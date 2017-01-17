Махачкала, 17 января, 2017, 16:21 — ИА Регнум. В Дагестане уровень обеспеченности населения собственной продукцией все еще остается невысоким, сообщили ИА REGNUM 17 января в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

2554813 Свежая рыба

Больше всего Дагестан производит овощей. Уровень обеспеченности по этому показателю составляет 335,6%. Картофелем местные аграрии обеспечивают на 124,4%. В регионы России в период сезона Дагестан поставляет более 500 тыс. тонн овощей, около 15 тыс. тонн плодов, более 30 тыс. тонн винограда столовых сортов. Меньше всего в республике производят рыбы, рыбопродуктов (7,6%) и яйца куриного (28,3%). В 2016 году объем производства продукции сельского хозяйства в республике составил порядка 100 млрд рублей, что значительно выше уровня предыдущего года, заявили в министерстве.

Главной проблемой, которая мешает обеспечению населения продукцией собственного производства, является отсутствие достаточного количества хранилищ для овощей и фруктов, слабо развита система предпродажной подготовки, упаковки и фасовки, что лишает возможности закладывать их на хранение.

Республика Дагестан, которая находится на берегу Каспийского моря, уже несколько лет показывает самые низкие результаты по уровню обеспеченности рыбопродуктами. В 2014 году этот уровень составлял 7,9%, а в 2015 году — 7,8%. При этом уровень обеспеченности овощами вырос с 290 до 335%. Как заявлял ИА REGNUM зампредседателя Ассоциации фермерско-крестьянских организаций Дагестана (АФКОД) Абдурахман Абуриков, предприятия в республике нуждаются в серьезных государственных инвестициях для более глубокой обработки продукции. Для этого, по его словам, проще всего было бы упростить процедуру получения кредита или уменьшить процент в государственном банке.

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