Оренбург, 17 января, 2017, 16:10 — ИА Регнум. В Оренбургской области отмечено увеличение объема собираемости взносов на капитальный ремонт: по итогам 2014 года он составил 56%, в 2015 году — 73%, а средний показатель 2016 года достиг 78%. При этом в декабре года собственниками оплачено 85% начисленных взносов, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области Юлия Симонова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет ЖКХ

Пропорционально платежной дисциплине оренбуржцев увеличилось и количество отремонтированных домов. Если в 2014 году основную долю в объеме финансирования работ по капитальному ремонту занимали бюджетные средства, то начиная с 2015 года основным источником финансирования являются средства собственников. В 2014 году проведен капитальный ремонт 112 домов, в 2015 году — 152, в 2016-м — 344 многоквартирных домов.

По результатам проводимой работы и реализации программы капитального ремонта в рейтинге Общероссийского народного фронта Оренбуржье занимает 25-е место из 85 регионов.

При этом, несмотря на увеличение количества объемов работ по капитальному ремонту, в течение двух лет реализации региональной программы начисление пени по неоплаченным взносам на капитальный ремонт не производилось. Применять штрафные санкции к неплательщикам начнут с 1 мая 2017 года.

«Учитывая объем запланированных работ на 2017 год (в планах 463 многоквартирных дома), необходимо проведение мероприятий по улучшению платежной дисциплины собственников», — подчеркнул первый вице-губернатор Оренбуржья Сергей Балыкин.

Таким образом, оренбуржцам дали еще четыре месяца на то, чтобы оплатить задолженность по взносам на капитальный ремонт без штрафных санкций. Первую квитанцию с пеней собственники получат в июне 2017 года. Необходимо отметить, что штрафные санкции будут начислены за все время задолженности в соответствии с частью 14.1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.

«В ближайшие четыре месяца оплатить задолженность по взносам на капитальный ремонт можно по-прежнему без штрафных санкций, самостоятельно определив сумму погашаемого долга. Для этого в квитанции необходимо указать, какую сумму вы готовы оплатить сверх ежемесячного платежа», — сказала Юлия Симонова.

Рассчитать ориентировочный размер пени можно самостоятельно по формуле: пеня = размер ежемесячного взноса (площадь х тариф) х 0,000275 (ставка рефинансирования х 1/300) х количество дней просрочки платежа.